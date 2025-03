Scontro in Consiglio Abruzzo sulle rinnovabili, pdl rinviato

La Conferenza dei capigruppo ha rinviato al prossimo venerdì la discussione sulla legge che norma le aree idonee da adibire a impianti di energie rinnovabili in seguito a uno scontro in seno al centrodestra e tra la stessa maggioranza e le opposizioni di centrosinistra. Le differenti vedute sono emerse nel corso della seduta della commissione bilancio del Consiglio regionale dell'Abruzzo che ha preso in esame due emendamenti da allegare alla legge. Alla luce del mancato accordo, il provvedimento è stato stralciato dall'ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio regionale, in programma alle ore 15 e che è cominciato intorno alle ore 18.

Il progetto di legge sarà all'esame dell'assemblea regionale convocata per venerdì prossimo alle ore 11.



