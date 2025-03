Regione Abruzzo a Didacta, fiera dell'innovazione scolastica

Esordio per la Regione Abruzzo a Didacta Italia, la fiera sull'innovazione della scuola, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze da oggi al 14 marzo.

Per l'Abruzzo è una novità assoluta la presenza istituzionale alla manifestazione di Firenze, figlia di una scelta operata dall'assessorato all'Istruzione che intende promuovere l'alta formazione scolastica e universitaria negli eventi dove è centrale l'incrocio domanda/offerta e che segue l'importante presenza del novembre scorso alla fiera Job&Orienta di Verona con un proprio e autonomo spazio espositivo.

"Quella di Firenze - esordisce l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Santangelo - è una manifestazione relativamente giovane che ha un target di riferimento soprattutto sul personale docente e che cresce di anno in anno nella considerazione del mondo della scuola. Come Regione siamo presenti nello stand allestito dalla Conferenza delle Regioni e porteremo alla conoscenza di studenti e docenti il valore dell'alta formazione in Abruzzo: dagli ITS al mondo dell'università ai centri di ricerca".

Anche a Didacta la scelta dell'assessorato all'Istruzione e alla Formazione è di procedere a braccetto con gli Its, che saranno presenti con due eventi: il primo domani, giovedì 13 marzo alle ore 12,30, promosso dall'Its dell'Aquila dal titolo "Green Academy ITSEE L'Aquila: offerta formativa, profili in uscita e opportunità occupazionali"; il secondo venerdì 14 marzo alle ore 11.15, promosso dall'Its Meccatronica di Lanciano "ITS Academy Meccanica, Meccatronica e Informatica: offerta formativa, profili in uscita ed opportunità occupazionali".

Didacta 2025 può contare su oltre 520 espositori con un programma che conta 2300 eventi di cui 130 organizzati dal ministero dell'Istruzione e del Merito.

"La possibilità concreta di misurarci su palcoscenici nazionali - sottolinea Santangelo - da una parte facilita e aiuta la crescita di tutto il sistema regionale che fa riferimento alla scuola e all'Alta Formazione post diploma, dall'altro aiuta a comprendere e a leggere per tempo le tendenze della formazione e gli indirizzi del mercato del lavoro nell'ottica di facilitare quanto più possibile la transizione dalla formazione scolastica a quella lavorativa".



