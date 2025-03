Provincia L'Aquila: oltre 16 milioni per piano sicurezza strade

Oltre 16 milioni di euro per migliorare la sicurezza delle strade provinciali: è lo stanziamento previsto nell'aggiornamento al Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 approvato all'unanimità dal Consiglio provinciale dell'Aquila. Gli interventi, che prevedono la messa in sicurezza e l'adeguamento funzionale delle strade provinciali, saranno finanziati con risorse del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, all'interno dell'Accordo per la coesione sottoscritto tra il presidente del Consiglio dei ministri e la Regione Abruzzo, che trasferirà i fondi, già stanziati, alla Provincia dell'Aquila. Con un importo complessivo di 16.437.228 euro, "il progetto è parte di un piano strategico più ampio che mira a valorizzare la rete viaria provinciale, migliorando la qualità della vita dei cittadini e potenziando le opportunità di sviluppo economico per il nostro territorio" ha spiegato il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso. La proposta progettuale prevede interventi di messa in sicurezza della rete viaria, articolati su tutte le aree funzionali della provincia. Per l'area "Alta Valle dell'Aterno-L'Aquila-Gran Sasso (Campo Imperatore)": strada provinciale 86 "del Vasto" - strada regionale 17 bis dir. Per l'area Valle Peligna-Alto Sangro e Valle del Sagittario: strada provinciale 12 "Frentana" - strada provinciale 13 "Morronese" - strada regionale 479. Per l'area funzionale Gran Sasso (Fonte Vetica)-Piana di Navelli-Valle Subequana: strada provinciale 8 "Peltuinate" - strada provinciale 80 "Campo Imperatore-Vado di Sole" - strada provinciale 72 Capestrano - strada provinciale 94 "del Tirino" - strada regionale 602 "Forca di Penne". Interventi sono poi previsti per la strada provinciale 89 "Dorsale Palentina", la strada provinciale 23 Dir. Gallo e la strada provinciale 122 "dell'Oriente", ricadenti nell'area "Carseolano-Valle Roveto-Tagliacozzo".

Infine per l'area funzionale Marsica Fucense-Pnalm (Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise)-Altopiano delle Rocche: la strada provinciale 17 del Parco Nazionale d'Abruzzo. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal vice presidente, Gianluca Alfonsi, e dal consigliere provinciale Vincenzo Calvisi. "La Provincia dell'Aquila si conferma in prima linea per la crescita sostenibile e la sicurezza del territorio, un passo importante per un futuro migliore per tutti i suoi cittadini", ha aggiunto Alfonsi.



