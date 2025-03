MAXXI L'Aquila omaggia l'arte tessile e i tratti di Pazienza

E' fissata per l'inizio di giugno l'inaugurazione di 'True Colors. Tessuti, movimento, colori e identità', la mostra che animerà fino al 16 novembre 2025 Palazzo Ardinghelli, sede del MAXXI L'Aquila, con opere realizzate dal 2000 che utilizzano il tessuto per la costruzione di narrazioni, spazi, movimenti e relazioni.

L'appuntamento è stato divulgato nella nota di programmazione annuale del MAXXI. L'allestimento è curato da Monia Trombetta con Chiara Bertini, Fanny Borel, Donatella Saroli e Anne Palopoli per le performance, la mostra presenta opere processuali, installazioni immersive e site-specific.

L'ispirazione è rafforzata dal contesto culturale abruzzese nel quale l'arte tessile ha radici antiche. La mostra sarà anticipata, a maggio, da 'Towards Tomorrow' di Kaarina Kaikkonen, installazione allestita nella corte a esedra di Palazzo Ardinghelli e attivata grazie alla partecipazione dei cittadini che vogliano condividere parte del proprio vissuto donando abiti usati.

'Andrea Pazienza. La matematica del segno' è il titolo della seconda mostra del 2025, che apre al pubblico il 5 dicembre 2025 e anticipa la monografica con cui il MAXXI di Roma, nel 2026, celebrerà il settantesimo anniversario della nascita del fumettista. Il progetto espositivo presenta un omaggio al suo talento e alla sua influenza nell'arte e nella cultura italiana, celebrando il legame speciale dell'artista con l'Abruzzo dove ha trascorso gli anni della giovinezza e della formazione. La mostra, curata da Giulia Ferracci e Oscar Glioti, presenta circa quaranta opere grafiche e pittoriche realizzate ad acquerello, china e pennarello, analizza i colori, la linea e il tratto, e propone alcune tavole centrali nella carriera di Pazienza.

In programmazione a settembre la 5/a edizione di Performative, festival realizzato in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti del capoluogo. Continuano le collaborazioni con Università dell'Aquila, Conservatorio 'Casella', L'Aquila Film Festival, per la realizzazione di talk, presentazioni editoriali, proiezioni cinematografiche e concerti inseriti nel programma di 'Estate al MAXXI L'Aquila'.



