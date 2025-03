Manca personale, da Molise avviso esteso a medici di Paesi terzi

L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha emesso un nuovo avviso, per soli titoli, finalizzato alla ricerca di personale medico da assumere a tempo determinato per la copertura di posti disponibili o che si renderanno disponibili nelle seguenti discipline: Anestesia e Rianimazione, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Medicina d'Emergenza-Urgenza, Ginecologia e Ostetricia. E' rivolto ai professionisti della dirigenza medica e di altre professioni sanitarie con titolo conseguito anche in Paesi terzi, non ancora riconosciuto dal ministero della Salute, in possesso dei requisiti previsti.

Continua, dunque, la ricerca di personale da parte dall'Azienda sanitaria del Molise dopo i numerosi concorsi messi a bando andati deserti o, in alcuni casi, la rinuncia all'assunzione decisa, da chi aveva aderito, al momento della sottoscrizione dei contratti.

La Regione Molise dal 2007 è in Piano di rientro dal disavanzo sanitario e dal 2009 sottoposta a regime commissariale. Il blocco del turn over ha determinato negli anni una forte carenza degli organici che non è stato ancora possibile colmare. L'Asrem ha cercato di porre rimedio alla situazione anche attraverso incarichi temporanei a medici stranieri, a quelli in pensione e a convenzioni esterne.



