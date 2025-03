A14: chiusure notturne Val di Sangro-Vasto Nord

Sull'autostrada A14, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici e attività propedeutiche alla sostituzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: - dalle 22:00 di oggi, mercoledì 12 marzo, alle 5:00 di domani giovedì 13 marzo chiusura del tratto Val di Sangro-Vasto nord, in entrambe le direzioni. Di conseguenza le aree di servizio "Sangro ovest" e "Sangro est" non saranno accessibili; inoltre, con orario 20:00-5:00, verrà istituito il divieto di sosta all'interno delle stesse.

- dalle 22:00 di giovedì 13 alle 5:00 di venerdì 14 marzo chiusura del tratto Val di Sangro-Vasto nord, verso Bari. Di conseguenza, l'area di servizio "Sangro ovest" non sarà accessibile; inoltre, con orario 20:00-5:00, verrà istituito il divieto di sosta all'interno della stessa.

Itinerari alternativi consigliati: verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Val di Sangro, seguire in direzione SS16 Pescara-Foggia verso Foggia e per A14, con rientro a Vasto nord; verso Pescara/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Vasto nord, seguire in direzione SS16 Pescara-Foggia verso Pescara e A14 Bologna-Bari con rientro a Val di Sangro.



