Turismo sostenibile sul Lago di Barrea, progetto da 1,9 milioni

In Abruzzo arriva un modello innovativo di sviluppo turistico sostenibile per valorizzare le aree interne: si tratta del progetto 'Lago di Barrea - Esperienze tra natura e benessere', finanziato dal Ministero del Turismo attraverso il Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt), con un investimento complessivo di 1,99 milioni di euro, presentato nella sede della Regione a Pescara.

Il progetto, affidato al RTI CoopCulture, Pro Loco Vallis Regia Barrea, Pro Loco APS di Civitella Alfedena e Pro Loco Villetta Barrea, coinvolge attivamente i tre comuni- Barrea, Civitella Alfedena e Villetta Barrea - insieme a quattro enti privati riuniti in un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Rti).

Secondo il sottosegretario alla Giunta regionale con delega al Turismo Daniele D'Amario "questo progetto vuole rendere il Lago di Barrea ancora più attrattivo come le aree interne e deve essere fatto all'interno di più macro aree territoriali e turistiche. I sindaci fanno rete perché sono consci che i comuni singoli non possono fare quello che si fa quando si fa rete. Il progetto è importante anche a livello economico perché l'obiettivo è quello di far restare i giovani sul territorio. Un progetto ambizioso che non finisce nei tre anni e quello che sarà costruito dovrà essere sfruttato per fare del Lago di Barrea un attrattore: i dati +5% di aumento di turismo che si unisce al +10% dell'anno precedente con una crescita turistica anche nelle aree interne".

La ratio del progetto, che avrà la durata di tre anni, è stata illustrata da Letizia Casuccio, direttore generale di CoopCulture. "Abbiamo scelto il Lago di Barrea - ha spiegato - perché oltre ad essere un lago di alta montagna e all'interno del Pnalm, che è già di per sé una meta turistica, vogliamo creare una destinazione che sia indirizzata ad un turismo lento, sostenibile, e molto legato alle attività sportive outdoor: questo sarà possibile perché c'è questo straordinario bacino di acqua che ci consente di fare canottaggio, pesca sportiva. Il progetto è stato finanziato al CoopCulture e alle tre Pro Loco che hanno una esperienza importante di operatori economici che lavorano nel Parco, e ha l'ambizione di non concludersi nei tre anni, ma di costruire una start up che sarà tutorata in questo periodo affinché poi tutte queste attività che mettiamo a terra e anche gli investimenti che verranno fatti, potranno essere gestiti in futuro".



