Tribunali minori: Marsilio, Regione in prima fila per soluzione

Si è svolta oggi a Palazzo Silone la riunione convocata dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per affrontare il futuro dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, accogliendo la richiesta del Coordinamento per la salvaguardia dei tribunali abruzzesi.

All'incontro hanno partecipato i rappresentanti del Comitato per la tutela dei tribunali, parlamentari e consiglieri regionali, con l'obiettivo di delineare le strategie per la difesa e il mantenimento dei presidi di giustizia nei territori.

"La questione dei tribunali non provinciali - ha dichiarato Marsilio - resta una priorità nell'agenda della Regione e dei nostri rappresentanti in Parlamento. È necessario un impegno unitario per scongiurare la chiusura e garantire ai cittadini un servizio essenziale e per questo coinvolgerò Parlamento e governo. Continueremo a portare avanti una battaglia condivisa, affinché venga riconosciuta la specificità del nostro territorio e il valore strategico di questi presidi di giustizia".

"Ho raccolto le sollecitazioni - ha aggiunto Marsilio - e confermo il mio impegno per arrivare a una soluzione definitiva.

Ora tornerò a interloquire con il ministro della Giustizia e il presidente del Consiglio per individuare lo strumento migliore per garantire il loro futuro. Sono fiducioso nel percorso avviato, perché ha fondamenta solide e non ci sono condizioni che giustifichino passi indietro rispetto al lavoro fatto finora. Anche noi viviamo con urgenza questa vicenda e comprendiamo le preoccupazioni espresse. Farò ulteriori passi avanti, rafforzato dalla mobilitazione unanime e coesa di tutto il territorio, che ringrazio. È questa unità di intenti che deve continuare a sostenerci nella battaglia per la difesa dei tribunali abruzzesi".



