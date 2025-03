Panchina gialla contro il bullismo inaugurata a Fara S.Martino

La panchina gialla contro il bullismo è stata inaugurata oggi presso la sede della Scuola Primaria e Secondaria di Fara San Martino: un'iniziativa patrocinata dal Ministero dell'Interno e dall'ANCI, che ha coinvolto attivamente tutti gli studenti di Fara San Martino, e nello specifico quelli delle classi quarta e quinta elementare insieme alle loro insegnanti.

L'evento ha visto la partecipazione del sindaco Antonio Tavani, dell'amministrazione comunale, dei genitori e di numerosi rappresentanti della comunità, e dei protagonisti principali: alunni e docenti accompagnati da Irene Vizzarri, Dirigente Scolastica del Comprensivo di Palena-Torricella.

Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente di Helpis, Gino Fanelli, giunto appositamente in Abruzzo per partecipare all'inaugurazione. Helpis è un'associazione che da anni lavora sul territorio italiano per combattere il bullismo e sensibilizzare le nuove generazioni. A Fara San Martino è stata donata la panchina n. 109, ed altre ne stanno seguendo in tutta Italia.

La manifestazione si è aperta con i saluti della preside Vizzarri e del Sindaco Tavani, che hanno sottolineato "l'importanza di iniziative come questa, evidenziando come la Scuola sia un ambiente fondamentale per educare le nuove generazioni al rispetto reciproco e alla valorizzazione della diversità". Il bullismo può essere colto in minacce velate, atteggiamenti e piccole prepotenze, ma va immediatamente comunicato ai grandi.

Un ruolo fondamentale nell'organizzazione di questo evento è stato ricoperto da Don Matteo Gattafoni, docente di IRC e parroco di Fara San Martino, che è stato il promotore, insieme alla vicepreside Ersilia Emma Persiani e alla professoressa Daniela Pili, dell'iniziativa in tutto l'Istituto Comprensivo Palena-Torricella. Il progetto ha ottenuto la piena accoglienza di tutti i docenti e degli alunni, che hanno fornito ai presenti contributi di riflessione importanti, maturati.

A seguire e nel pomeriggio, è stato il turno degli alunni della Scuola Primaria di Palena e Lama dei Peligni, che saranno seguiti nei prossimi giorni da Gessopalena e Torricella Peligna: sono cinque le panchine del Comprensivo di Palena-Torricella.





