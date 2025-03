L'Aquila, Consiglio approva parcheggio per polo Univaq

Il Consiglio comunale dell'Aquila ha approvato oggi il progetto, in variante urbanistica, per la realizzazione di un parcheggio lungo viale della Croce Rossa, con annesso ascensore che raggiungerà l'area di San Basilio, in centro storico.

La deliberazione è stata approvata con 17 voti a favore (i gruppi Fdi, Lega, Forza Italia, Civici e indipendenti per Biondi, Udc, gruppo misto), mentre l'opposizione è uscita dall'Aula. "Si tratta - ha spiegato l'assessore alle Politiche urbanistiche, Francesco De Santis - di un progetto di fattibilità tecnico-economica per 152 posti auto, che beneficia di due linee di finanziamento per complessivi 6 milioni e mezzo di euro. Tre milioni e mezzo provengono dalla delibera Cipess 15 del 2024 e saranno utilizzati per l'area sosta, i restanti tre milioni sono il frutto del recupero di un contributo regionale a sostegno del contratto di quartiere II di diversi anni fa".

"Il parcheggio - ha proseguito De Santis - sarà multipiano e avrà una capienza rapportata alle prescrizioni della soprintendenza ai monumenti, visto che siamo a ridosso delle mura civiche, nonché all'opportunità di salvaguardare comunque la bellezza storica e architettonica delle mura, evitando un impatto eccessivo con la struttura da realizzare. Questo progetto ha inoltre una valenza particolare, essendo il frutto di un confronto altamente positivo, concreto e fattivo con l'università dell'Aquila". L'impianto meccanizzato, che collegherà l'area sosta di viale della Croce Rossa a San Basilio, avrà come punto terminale proprio il polo accademico di quella zona, dove si trova la facoltà di Scienze umane Univaq e dove, a breve, è previsto l'insediamento di quella di Economica.

L'obiettivo sarà quello di ridurre il congestionamento del traffico in quella parte della città, visto che studenti, docenti e operatori delle due unità universitarie potranno utilizzare parcheggio e ascensore. La procedura tecnico-amministrativa dovrebbe essere completata in modo tale da aprire il cantiere entro la fine del 2026, con il completamento dei lavori a distanza di un anno circa. Via libera, all'unanimità, anche al parcheggio pubblico nella frazione di Onna attraverso una variante urbanistica.



