Frana Colle di Sassa, conclusi lavori per 450 mila euro

Sono terminati i lavori di ripristino della strada provinciale 5 'Silvaplana', in località Colle di Sassa, frazione del Comune dell'Aquila, per un importo complessivo di 450 mila euro. Gli interventi sono stati necessari a seguito di una frana causata da eventi meteorologici, che aveva compromesso la sicurezza della strada.

I lavori, eseguiti dalla ditta GIT Service Srl, con sede a Campobasso, hanno incluso la realizzazione di una palificata a sostegno della sede stradale, opere di regimentazione delle acque e il rifacimento della pavimentazione stradale, oltre a una nuova segnaletica.

"Questo intervento, che è parte di un ampio quadro di azioni sulla viabilità provinciale che attraversa il capoluogo, condiviso con il Comune dell'Aquila, è una risposta risolutiva a una criticità che si era verificata su una strada che è importante collegamento nella zona ovest, a conferma dell'impegno costante dell'amministrazione provinciale, guidata dal presidente Angelo Caruso, nella cura e nella sicurezza delle strade", ha dichiarato Vincenzo Calvisi, consigliere provinciale di Fratelli d'Italia e delegato alla Viabilità nell'Aquilano.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere provinciale della Lega Gabriella Sette, presidente della commissione Viabilità della Provincia: "Il nostro impegno è migliorare la sicurezza di tutti i cittadini, con interventi sulla viabilità di competenza che sono frutto di pianificazione condivisa".

Calvisi e Sette hanno poi ringraziato il dirigente del settore Viabilità, l'ingegnere Nicolino D'Amico, e il responsabile del procedimento, l'architetto Wanda Paolini, "per la professionalità e l'impegno con cui hanno seguito ogni fase dei lavori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA