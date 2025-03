Consegnato a Pescara nuovo treno elettrico di Trenitalia

Trenitalia, Gruppo Fs ha presentato questa mattina a Pescara un nuovo treno elettrico monopiano che entrerà in circolazione sui binari abruzzesi.

Soddisfatto il presidente della Regione Marco Marsilio che evidenzia lo sforzo per potenziare il traffico su rotaia. "Si tratta - ha detto Marsilio - del secondo di cinque treni nuovi in servizio nella nostra regione. Gli altri due arrivano entro l'anno e il quinto entro l'estate e dunque l'Abruzzo avrà attuato il rinnovo del parco rotabile frutto del contratto di servizio firmato e dell'investimento sostenuto e che siamo stati in grado di attuare per avere treni capaci di servire meglio l'utenza. Efficienza, puntualità del servizio sempre più sostenibile. Il treno grazie allo spazio di 20 posti per le bici servirà soprattutto la costa e la via verde e la ciclovia adriatica".

Bruna Di Domenico, Direttore Regionale Abruzzo di Trenitalia ha spiegato che "si tratta di un treno di nuova generazione per il 97% di materiale riciclabile che presenta 20 posti per il trasporto delle bici e dunque un treno all'insegna della sostenibilità perché consuma anche il 30% in meno di energia. Il treno viaggerà sulla tratta adriatica da Ancona a Termoli, sulla Pescara-Teramo e sulla Pescara-Sulmona". Sale a 21 il numero dei treni monopiano di nuova generazione in circolazione sulle linee abruzzesi di cui 11 elettrici e 10 ad alimentazione diesel, che hanno già innalzato gli standard qualitativi del servizio.





