Circolo Vela Termoli primo IX zona per numero giovani tesserati

Il Circolo della Vela di Termoli premiato a Pescara nell'ambito della cerimonia "Stelle della Vela" come primo Circolo della IX Zona Fiv Abruzzo e Molise per numero di tesserati cadetti e juniores nel 2024. L'evento, organizzato da Federvela, si è tenuto nella sala consiliare del Municipio. A consegnare il riconoscimento, il presidente nazionale Fiv, Francesco Ettorre, alla presenza del presidente della IX Zona, Domenico Guidotti, di presidente e vicepresidente del Coni Abruzzo, Enzo Imbastaro e Alessandra Berghella.

Il presidente del Circolo della Vela Termoli, Fabrizio Loffreda, entusiasta, ha sottolineato come il riconoscimento testimoni l'impegno profuso nel promuovere gli sport velici tra i giovani. "Essere riconosciuti e premiati come primo Circolo per numero di giovani tesserati è un risultato di grande valore, soprattutto considerando la presenza di blasonati e storici Circoli velici abruzzesi dalle indubbie capacità organizzative - dichiara Loffreda - Questo premio è il frutto dell'impegno e delle competenze di tutto lo staff direttivo, di Domenico Guidotti, del Direttore sportivo Vincenzo Santomiero, allenatori e coordinatori di tutte le attività agonistiche. Bene i nostri giovani atleti: Andrea Granitto, Lorenzo Quaglia, Oscar Pizzuto, Tobia Vallo e Vittorio Scutti, che si allenano con determinazione, tenendo alto il nome del nostro Circolo. Questo risultato è uno stimolo a proseguire su questa strada, mettendo sempre i giovani al centro delle attività".

Il Circolo termolese ospiterà quest'anno diverse regate di vela e windsurf. Primo appuntamento il 18 maggio con il Campionato Zonale Snipe e Optimist.



