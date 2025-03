Oblomov, Roma e il nostro tempo nel nuovo libro di Loreto

IL GIORNO DELLA FESTA, ANTONELLO LORETO (All Around, pp. 312, 15 euro) Cosa accadrebbe a Oblomov se si trovasse a vivere nella Roma dei giorni nostri? Se lo chiede l'autore aquilano Antonello Loreto nel suo nuovo romanzo 'Il giorno della festa'. Al centro del libro c'è Alessio Gigli: è lui l'Oblomov dei giorni nostri che rincorre l'ideale di una vita perfetta provando a rispondere alla domanda: "chi voglio essere da grande?". Costruire una vita straordinaria o rimettersi fatalmente al destino? A causa di una tragica vicenda familiare che lo colpisce, il protagonista si rinchiude in sé stesso nel suo appartamento romano di San Saba, abbandonandosi a una totale e alienante apatia che ben presto sfocia in una sindrome depressiva, dalla quale si rifiuta di uscire nonostante i tentativi incoraggianti e consolatori dei suoi amici e di Zago, lo zio col quale di fatto convive.

Da qui l'appellativo 'Oblomov', presto traslitterato nel romano 'Obbromo', usato dalle persone a lui più care per sottolineare l'isolamento di Alessio Gigli e paragonarlo ironicamente al personaggio di Ivan Aleksandrovic Goncarov. Di fatto, Loreto racconta in modo leggero una storia di tormento e di sofferenza. "Gigli - spiega Loreto - incarna una delle tante contraddizioni dell'uomo contemporaneo, vale a dire il conflitto tra il desiderio di realizzazione e l'inerzia di fronte alle difficoltà. Mi interessava esplorare la fragilità umana in un'epoca in cui le aspettative sociali si scontrano con insicurezze profonde. La sua somiglianza con Oblomov non è casuale: come il protagonista di Goncarov, Alessio è prigioniero di un'esitazione che lo isola ma, a differenza del romanzo russo, conserva una scintilla di ribellione, una tensione verso il cambiamento".

'Il giorno della festa', disponibile dal 7 marzo in libreria, verrà presentato ufficialmente il 14 marzo a Roma, alla Fondazione sul giornalismo italiano "Paolo Murialdi". L'autore ne discuterà con Alfio Di Battista, giornalista e scrittore.

L'autore presenterà il libro anche all'Aquila (22 marzo), Perugia (23 maggio), al Salone internazionale del libro di Torino e in altre occasioni in Lazio e in Abruzzo.



