Torna a Pescara la rassegna 'Un mondo di musica'

Torna a Pescara la rassegna musicale 'Un mondo di musica': 6 concerti - dal 9 marzo al 12 aprile - saranno l'occasione per ascoltare alcune delle formazioni più rodate della scena musicale regionale e non solo.

I concerti, tutti ad ingresso gratuito, avranno luogo all'interno della biblioteca Emilia Di Nicola, in via Aldo Moro a San Donato (ingresso dal parcheggio di fronte al campo sportivo San Marco). Musica a partire dalle ore 17, ingresso fino ad esaurimento posti. Il luogo che ospiterà i concerti non è stato scelto a caso: "Si tratta di un avamposto dell'inclusione, di una culla della partecipazione", dichiara Giuseppe Filareto, tra i co-fondatori della biblioteca. "E' un luogo-testimonianza che dimostra che fare cultura è possibile anche in quartieri diversi dal centro città".

In cartellone nomi come Maurizio Rolli, Alessia Martegiani, Orlando Volpe, Antonello Persico e Roberto Di Lodovico, che firma la direzione artistica della manifestazione.

Domani si apre con 'Senza 'e te', un concerto dedicato a Pino Daniele, a 10 anni dalla sua scomparsa. Sabato 15 marzo, il Duo di corde presenta un'esibizione originale con Emanuela Di Benedetto (voce) e Maurizio Rolli (basso elettrico). Domenica 23 marzo, spazio al tango con il Duo Escolaso di Rocco Ronca (fisarmonica) e Daniela Fidanza (piano).

Domenica 30 marzo, 'Note a piè di pagina', un progetto letterario-musicale che si svolge in biblioteca. Orlando Volpe e Max Giuliani presentano un incontro tra musica e letteratura.

Domenica 6 aprile, sul palco i Newport Shanty Singers con il progetto New Band, New Songs. Sabato 12 aprile, chiusura con Intimamente Faber, concerto acustico di Antonello Persico e Paolo Palma dedicato a Fabrizio De André.



