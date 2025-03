In Abruzzo 16 Comuni 'Plastic free'

L'Abruzzo ha ottenuto 16 riconoscimenti come 'Comune Plastic Free' diventando la regione più premiata d'Italia: la cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio promosso da Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica, si è tenuta a Napoli, presso il Teatro Mediterraneo, sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Napoli.

In totale 122 i borghi, paesi e città italiane che si sono distinti per la lotta contro gli abbandoni illeciti, per la promozione di comportamenti responsabili e le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l'impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani. Ben 16 i Comuni Plastic Free dell'Abruzzo, record nazionale: due tartarughe per Alba Adriatica e Silvi (Teramo), Bussi sul Tirino (Pescara), San Salvo e Vasto (Chieti); seguono Pescara; Castiglione Messer Raimondo, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Nereto, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Torano Nuovo e Tortoreto (Teramo).

"Oggi più che mai, il riconoscimento di Comune Plastic Free non è solo un titolo, ma una responsabilità - ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus - Significa aver scelto un percorso virtuoso, fatto di azioni concrete per ridurre l'inquinamento da plastica, sensibilizzare i cittadini, educare le nuove generazioni e costruire una comunità più consapevole e sostenibile. Un Comune Plastic Free è un motore di trasformazione, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di vivere il proprio territorio. E quando il legame tra Istituzioni e cittadini è così forte, il cambiamento non solo è possibile, ma diventa inarrestabile".

"Siamo orgogliosi di annunciare che l'Abruzzo è la prima regione d'Italia per numero di Comuni Plastic Free - dichiara Luca Di Carlantonio, referente regionale di Plastic Free Abruzzo -. Questo risultato dimostra l'attenzione e l'impegno dei referenti Plastic Free sul territorio e l'ottima risposta delle amministrazioni locali nel promuovere un futuro più sostenibile.

Un riconoscimento che non è solo simbolico, ma rappresenta un passo concreto verso un cambiamento culturale e ambientale necessario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA