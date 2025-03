Festiv'Alba torna a giugno tra musica lirica, pop e teatro

Lirica, musica da film, canzone d'autore, musical e teatro classico torneranno quest'estate nell'anfiteatro di Alba Fucens, tesoro archeologico d'Abruzzo, nell'ambito di un cartellone più ampio di 35 spettacoli in un'offerta diffusa che da Massa D'Albe (L'Aquila) raggiunge l'Altopiano delle Rocche e la catena del Sirente-Velino.

Questo è Festiv'Alba, la tradizionale rassegna estiva promossa dall'associazione Harmonia Novissima da fine giugno sino a inizio settembre. Previsti 20 concerti di musica classica e antica nelle chiese del comprensorio. Tra luglio e agosto spazio anche a cinque "concerti in natura" di musica jazz ed etnica. Festiv'Alba entra nel vivo ad Alba Fucens giovedì 31 luglio con dieci serate che inizieranno alle 21.15. Si parte con l'Aida, opera lirica di Giuseppe Verdi, con oltre 100 artisti coinvolti tra l'Orchestra internazionale della Campania, il Coro Opera in Puglia, sotto la direzione di Leonardo Quadrini.

Venerdì 1 agosto si assisterà al debutto nazionale di 'Odissea'.

Sabato 2 spazio alla canzone d'autore con il gruppo I Musici di Francesco Guccini: Juan Carlos 'Flaco' Biondini, voce e chitarre, Vince Tempera alle tastiere, Antonio Marangolo al sax e fiati, Ellade Bandini alle percussioni, Giacomo Marzi al basso. Domenica 3 andrà in scena 'I Menecmi' di Plauto con la regia di Vincenzo Zingaro.

Lunedì 4 si passerà dalla commedia plautina alla tragedia greca, con un altro debutto nazionale: 'Oreste' di Euripide, con la regia di Alessandro Machìa e un cast d'eccezione tra cui Marco Imparato (Oreste), Orso Maria Guerrini (Tindaro) e Giulio Forges Davanzati (Pilate). Martedì 5 è la data scelta per il tributo dedicato a Pino Daniele. Mercoledì 6, il palco ospiterà un concerto con 140 musicisti dedicato alla musica per il cinema. Giovedì 7 in programma 'Il re muore' di Eugène Ionesco.

Nel cast Edoardo Siravo, Isabel Russinova, Gabriella Casali, Alessio Caruso, Giulia Greco e Michele Ferlito. Venerdì 8 sarà la volta del musical 'Fra' San Francesco, la star del Medioevo'.

Sabato 9, finale con il concerto di Max Gazzè. La direzione artistica di Festiv'Alba è affidata a Massimo Coccia, con la consulenza per la sezione prosa di Alessandro Machìa



