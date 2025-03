Due alunni del Serpieri in finale ai Campionati di Italiano

Marco Desideri e Denny Rocchi, iscritti alla 2A Professionale dell'Istituto superiore Serpieri di Avezzano (L'Aquila) hanno conquistato la finale nazionale alla XIV edizione dei Campionati di Italiano.

I giovani si sono distinti tra migliaia di partecipanti di tutte le scuole d'Italia (1.729 nella categoria Junior e 1.674 nella categoria Senior) classificandosi come finalisti di area e posizionandosi tra i primi tre posti dell'indirizzo Professionale a livello nazionale.

La competizione, promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito del programma per la "Valorizzazione delle Eccellenze", è quest'anno dedicata a Giovanni Boccaccio, nel 650/o anniversario della sua morte. Per offrire ai ragazzi interessati l'opportunità di una più puntuale preparazione quanto per rispondere alle richieste presenti nel regolamento dei campionati, l'Istituto Serpieri in questi anni ha predisposto alcune attività propedeutiche alle gare.

La referente della competizione per la scuola, la professoressa Alessandra Circi, anche quest'anno, dopo aver svolto una prova d'Istituto nelle classi del Biennio e del Triennio, con la collaborazione delle docenti del Dipartimento di Lettere ha selezionato gli 8 studenti (4 per la sezione Junior e 4 per la sezione Senior, di cui 2 dell'indirizzo professionale e due dell'indirizzo tecnico), risultati i migliori della prima prova. Desideri e Rocchi hanno poi superato anche la fase regionale e parteciperanno alla finale nazionale che si svolgerà il prossimo 27 marzo ad Ercolano.

Compessivamente, saranno 41 gli studenti finalisti di ciascuna categoria, selezionati tra i migliori a livello nazionale. Soddisfazione da parte del dirigente scolastico Francesco Di Girolamo.



