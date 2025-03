Aielli e Filadelfia insieme per nuovo murale su emigrazione

Un progetto ponte tra Philadelphia, in Pennsylvania, ed Aielli (L'Aquila) proietta il paesino della Marsica in una dimensione internazionale, proprio nel segno dell'appellativo 'Borgo Universo' con cui Aielli è sempre più noto dal 2017, quando sono state avviate iniziative di ampio respiro per contrastare lo spopolamento e richiamare turismo.

Tra queste, prima fra tutte quella dei murales che oggi colorano il centro cittadino in 46 spettacolari postazioni.

Ora, a fare da collante tra il centro abruzzese costellato di graffiti e la metropoli più grande dello Stato della Pennsylvania, è un progetto voluto e cofinanziato da un consulente finanziario italo-canadese, Ernesto Salvi, nato ad Avezzano, a pochi chilometri da Aielli, ed emigrato quasi trent'anni fa a Vancouver dove tutt'ora risiede.

Sul finire del 2024, infatti, Salvi ha voluto onorare l'inventiva dei suoi conterranei segnalando l'iniziativa del 'Borgo Universo' al Mural Arts di Philadelphia, che è stata recepita con entusiasmo: dall'intesa tra l'italo-canadese e la grande istituzione artistica della Pennsylvania, infatti, "è nato un bando di concorso per la selezione di un artista che verrà dagli Stati Uniti ad Aielli quest'estate per realizzare un nuovo murale sul tema del rapporto tra Italia e America nel segno dell'emigrazione - spiega Salvi all'ANSA da Vancouver.

"E adesso abbiamo il nome del mural artist vincitore", dichiara, che è stato selezionato da una giuria composta Enzo Di Natale, sindaco di Aielli e dalla locale cooperativa di comunità 'La Maesa', e da un rappresentante del Mural Arts Philadelphia.

Si tratta di Micaela Levesque, mural artist dello stato del Connecticut, che quest'estate volerà ad Aielli per aggiungere la sua firma in quello che è ormai un museo a cielo aperto.

Il progetto non è il primo contributo di Salvi alle iniziative del paese: ha già acquistato attrezzature per le guide turistiche della cooperativa 'La Maesa' che accompagnano i visitatori in giro per il borgo alla scoperta dei murales, sta partecipando al rinnovo della strumentazione della 'Torre delle stelle', con un nuovo planetario (una cupola di 6 metri) ed un moderno proiettore, e ha già donato cento copie del romanzo "Fontamara" di Ignazio Silone, che vanno anche ad arricchire la biblioteca di circa 5 mila volumi curata dall'associazione 'Libert'aria'.

Ma ad Aielli i libri non sono solo di carta: alcuni dei murales consistono in trascrizioni letterali su parete di volumi e testi. 'Fontamara' infatti è trascritta per intero, su una superficie di 80 metri quadrati, 53.839 parole, 240 pagine e oltre 3 chilometri di lunghezza di righe. Ma vi si trovano anche il 'Manifesto di Ventotene' e, su pannelli, la Costituzione italiana e La Divina Commedia.



