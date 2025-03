8 marzo: Pd Abruzzo, tutte ferme le nostre proposte di legge

"Il governo regionale è fermo sulle azioni a sostegno delle donne e della parità di genere.

Infatti giacciono nei cassetti le proposte del centrosinistra sulla parità retributiva e sull'educazione che avrebbero fatto dell'Abruzzo un modello a livello nazionale, e il centrodestra si limita a proposte spot laddove occorrerebbero misure fisse.

Non possiamo accettare iniziative di serie A e serie B, che peraltro sono strutturali". Lo affermano le responsabili dei dipartimenti Welfare, Francesca Buttari, e Diritti, Marielisa Serone D'Alò, la coordinatrice delle donne dem Roberta Tomasi e i consiglieri regionali del Pd Silvio Paolucci e Antonio Blasioli. Il punto della situazione è stato fatto nel corso di una conferenza stampa a Pescara.

Per contrastare la disparità e la violenza di genere, il Pd ha depositato il progetto di legge 40/2024, avente ad oggetto 'Promozione dell'educazione alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere nelle istituzioni scolastiche, universitarie e formative': l'obiettivo è quello di "istituzionalizzare e potenziare l'educazione alla parità nelle scuole e nelle università".

Altra norma su cui il Pd sta lavorando è quella relativa all'attuazione degli strumenti per la parità retributiva e per rimuovere i differenziali retributivi di genere. Il disegno di legge introduce misure concrete per promuovere la parità di genere nel lavoro e garantire maggiori opportunità alle donne.

La Regione si impegna a favorire la parità salariale istituendo un Registro delle aziende virtuose e una Giornata regionale contro le discriminazioni di genere. Sono previsti incentivi per le imprese che assumono donne a tempo indeterminato, coprendo i costi di formazione. Inoltre, l'istituzione dello "Sportello Donna" nei Centri per l'Impiego garantirà servizi di orientamento, accompagnamento al lavoro e supporto all'autoimpiego.

Sottolineando che "il tema dell'occupazione femminile rimane centrale all'interno delle politiche di genere", il Pd parla anche del reddito di libertà: "La norma nazionale - ricordano fu approvata dal governo di centrosinistra, ma la legge che ha istituito a livello regionale questo importante strumento di sostegno per le donne vittime di violenza economica, approvata dall'intero Consiglio regionale, non è mai stata attuata dalla maggioranza di centrodestra. Per il 2025, inoltre, il bilancio non prevede alcuna copertura finanziaria. Ad oggi, la legge non solo resta inattuata, ma le linee guida non sono state adottate e non vi è alcuna copertura finanziaria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA