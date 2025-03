Magnacca, 4 milioni per facilitare accesso donne al lavoro

"L'8 marzo è un momento di riflessione profonda, un'occasione per onorare le conquiste femminili e rinnovare l'impegno contro le disuguaglianze di genere e riaffermare l'impegno per sostenere le donne nel percorso di realizzazione come mogli, madri e lavoratrici per un diritto di libertà a poter scegliere". E' quanto dichiara, in una nota, l'assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo, Tiziana Magnacca, annunciando la prossima pubblicazione del bando sul nuovo welfare aziendale.

Saranno messi a disposizione 4 milioni di euro a valere sul Fondo sociale europeo Plus (3 milioni per le imprese con più di 15 dipendenti, uno per quelle con meno di 15 dipendenti), destinate, sotto forma di contributi, alle imprese abruzzesi per sostenere la definizione e l'approvazione di piani di welfare e per l'erogazione di servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Destinatarie finali dell'intervento le lavoratrici donne autonome e/o dipendenti con figli e/o anziani a carico, oltre che lavoratori autonomi e/o dipendenti con figli e/o anziani a carico. Le imprese che aderiranno all'avviso potranno ottenere la certificazione sulla parità di genere, istituito, nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza, dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

"Con questa iniziativa - continua l'assessore - intendiamo contrastare il divario di genere che ancora persiste in molti ambiti, a cominciare dal mondo del lavoro, dove le donne guadagnano meno e sono sottorappresentate nei ruoli di leadership. Un gap che riflette quello più generale presente nella nostra società, dove stereotipi e pregiudizi troppo spesso limitano le opportunità delle donne di realizzarsi pienamente.

La Regione Abruzzo è impegnata in prima linea per colmare questo divario, promuovendo iniziative e politiche a sostegno delle donne".



