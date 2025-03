Edilizia e inclusione: formati 19 migranti all'Aquila

Grazie a un protocollo siglato con la Prefettura dell'Aquila, 19 giovani migranti hanno completato un percorso formativo di 120 ore su 'Nozioni pratiche sulle murature', un importante traguardo per l'integrazione lavorativa degli immigrati nel settore edile che fa seguito al conseguimento della certificazione linguistica A2 di Italiano.

Il corso, che includeva 16 ore obbligatorie per l'accesso in cantiere e 104 ore di pratica, ha fornito competenze tecniche fondamentali per affrontare le sfide del mondo del lavoro.

La formazione è organizzata dall'Ente scuola edile Ese-Cpt in collaborazione con il Cpia L'Aquila, centro provinciale per l'istruzione degli adulti. Il settore edile è in piena ripresa, soprattutto grazie ai lavori legati alla ricostruzione post-sisma e agli incentivi per l'edilizia. Come sottolineato dai promotori, il settore soffre di una carenza di manodopera qualificata. Questo programma risponde alla doppia esigenza di formazione professionale e integrazione sociale, offrendo nuove opportunità sia ai lavoratori immigrati sia al sistema produttivo locale.

"Celebriamo un traguardo importantissimo non solo per questi ragazzi, ma per l'intero comparto edilizio", ha dichiarato Sergio Palombizio, presidente dell'Ese-Cpt, insieme al vicepresidente Panfilo di Felice.

Anche l'assessore alla Formazione della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, ha elogiato l'iniziativa: "L'integrazione attraverso il lavoro è uno degli strumenti più efficaci per una società più equa e produttiva. Questo programma rappresenta un modello virtuoso per l'intero Abruzzo".



