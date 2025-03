A Celano la comunità energetica rinnovabile 'CERrgo'

La Marsica diventa protagonista della transizione energetica. Grazie al supporto di Enel, è attiva nella zona di Celano la Comunità energetica rinnovabile CERgo per permettere agli aderenti di avere un ruolo attivo dal punto di vista ambientale e di conseguire un incentivo economico statale che potrà variare in base alle abitudini di consumo.

CERgo, si legge in una nota di Enel, dispone nella Marsica di un impianto fotovoltaico, per un totale di 1 MWp, per la condivisione di energia pulita. Enel offre supporto alla CER nella gestione operativa attraverso una gamma di servizi appositamente pensati, dalla ricerca di nuovi impianti al popolamento della CER e all'espletamento delle procedure presso il GSE, Gestore dei Servizi Energetici.

A Celano (L'Aquila) è in corso il popolamento della comunità energetica rinnovabile, una realtà innovativa che coinvolge i Comuni di Aielli, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Collarmele, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pescina, Trasacco, San Benedetto dei Marsi, Secinaro.

Aderendo alla CER, piccole e medie imprese, enti pubblici e del terzo settore e soggetti privati contribuiscono allo sviluppo delle energie rinnovabili riducendo l'impatto ambientale, a favore di un modello energetico sostenibile e rispettoso dell'ambiente. La partecipazione è volontaria e aperta ed è possibile aderire a CERgo negli Spazi Enel nel territorio: a Pescina in Via Poppedio Silone 8; ad Avezzano in Via XX settembre 9/11, Via B. Cassinelli 2, Via Monsignor Domenico Valeri 24, Piazza Cavour 46; a Rocca di Mezzo in Piazza Principe di Piemonte 20; a L'Aquila in Via Alessandro Volta 1.





