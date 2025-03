Ristrutturazione ospedale, sindaco Chieti sentito in Vigilanza

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, è stato audito questa mattina durante la riunione della Commissione Vigilanza del Consiglio regionale dell'Abruzzo dedicata ai lavori di ristrutturazione dell'ospedale di Chieti che, annunciati dalla Asl Lanciano Vasto Chieti nei giorni scorsi, avevano suscitato preoccupazione. Con Ferrara sono stati sentiti anche il rettore della "d'Annunzio", Liborio Stuppia, e la dirigenza della Asl, presente con il nuovo direttore generale, Mauro Palmieri.

"Abbiamo ribadito anche in quel consesso, dopo aver fatto una cronistoria dei fatti, la nostra priorità: assicurare continuità operativa a tutti reparti ed evitare delocalizzazioni che, con le incertezze inerenti i tempi e tutte le coperture dell'intervento, avrebbero potuto creare danni sia alla città sia all'Ateneo - dice Ferrara - Attivando l'attenzione su un intervento frettoloso e pregiudizievole, è stato istituito un tavolo tecnico che entro la fine di marzo dovrà produrre un piano con tutte le risposte e le assicurazioni necessarie in termini di tempi, modalità e dislocazione dei servizi. Ho ribadito l'esigenza di fare parte del tavolo come Comune e sindaco, presidente del Comitato ristretto dei sindaci, in modo da tenere informata costantemente la città e tutte le realtà sindacali, associative e civiche preoccupate delle sorti del presidio ospedaliero, nonché di quelle dell'Università e della continuità assistenziale e sanitaria che non può assolutamente essere interrotta, come abbiamo detto, a tutti livelli".



