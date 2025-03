La differenziata si digitalizza, Junker arriva in montagna

Niente più dubbi davanti ai bidoni della differenziata né confusione per un cambiamento nei calendari della raccolta. Nei Comuni montani abruzzesi di Ovindoli, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio e Lucoli è arrivata Junker, l'app per la raccolta differenziata che ogni giorno, in Italia, aiuta 3 milioni e mezzo di famiglie a gestire in modo più corretto e sostenibile i rifiuti. Formula Ambiente e Pulchra Ambiente, società che gestiscono i servizi di igiene urbana nei 4 Comuni della provincia dell'Aquila, hanno adottato l'applicazione, già presente in oltre tremila Comuni. Per i cittadini l'uso è gratuito, basta scaricare l'app sullo smartphone.

Grazie a un database interno di oltre 2 milioni di prodotti, Junker riconosce gli imballaggi dal codice a barre. Basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone o scattare una foto al prodotto per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. Grazie alla geolocalizzazione Junker è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l'utente che potrà trovare i calendari sempre aggiornati dei ritiri e attivare le notifiche che ogni sera ricordino la raccolta del giorno dopo. C'è anche la possibilità di ricevere messaggi diretti dal Comune in merito ad avvisi, iniziative, interruzioni o cambiamenti nei servizi pubblici. L'app è accessibile anche a non vedenti e ipovedenti e le informazioni sono tradotte in 13 lingue.

"Negli ultimi anni l'Italia ha fatto passi da gigante sulla raccolta differenziata - sottolinea la responsabile comunicazione di Junker app, Noemi De Santis - Tuttavia solo una parte delle frazioni raccolte viene avviata a riciclo. Per colmare questo gap, c'è bisogno di garantire una raccolta differenziata di alta qualità. Questo obiettivo può essere raggiunto solo coinvolgendo maggiormente i cittadini e favorendo lo scambio di informazioni attendibili, sempre aggiornate e di facile accesso. È questo il valore aggiunto di Junker app ed è la ragione per cui è stata scelta come partner tecnologico da un Comune su tre".



