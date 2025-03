Frana sulla provinciale 45 A fra Crognaleto e Piano Roseto

Un'ampia frana di versante ieri pomeriggio ha causato uno smottamento di grandi proporzioni sulla provinciale 45/A fra Crognaleto (Teramo) e Piano Roseto.

Dai sopralluoghi effettuati ieri sera e questa mattina dai tecnici della Provincia di Teramo è emersa la vastità e l'intensità del fenomeno franoso che interessa buona parte del versante. La Provincia si appresta a inviare una relazione alla Regione Abruzzo e al Genio civile, attendendo indicazioni sia per i lavori che per la copertura finanziaria. L'interruzione della strada non causa particolari disagi perché nessun abitato rimane isolato.



