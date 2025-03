Dal ministero Università 9,5 milioni per studentati a L'Aquila

Il Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) ha destinato a L'Aquila un finanziamento di circa 9,5 milioni di euro per la realizzazione di due nuovi studentati, che prevedono la creazione di 475 posti letto. Le società che si sono aggiudicate i fondi porteranno avanti i progetti relativi alle residenze studentesche in Corso Federico II e Via Tancredi da Pentima.

In particolare, l'investimento di via Tancredi da Pentima prevede uno stanziamento pubblico di 8,5 milioni con la trasformazione di un complesso immobiliare da anni abbandonato, che si estende su un'area di 14.500 mq, in un nuovo studentato con 425 posti letto.

L'investimento si inserisce nell'ambito del piano di attuazione della riforma sull'housing universitario, finanziata attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) con una dotazione complessiva di 1,2 miliardi di euro. L'obiettivo è quello di incrementare la disponibilità̀̀ di alloggi per gli studenti, migliorando le condizioni di accesso all'istruzione universitaria su tutto il territorio nazionale e rafforzando il diritto allo studio.

Ad oggi, il ministero guidato da Anna Maria Bernini ha già approvato finanziamenti per la realizzazione di circa 800 nuovi posti letto destinati alla regione Abruzzo. Questo intervento rappresenta un passo significativo per rispondere alla crescente domanda di alloggi per studenti e per rafforzare l'attrattività delle università italiane, offrendo soluzioni abitative moderne e accessibili.



