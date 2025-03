Cartoons On The Bay, Quentin Blake firma il manifesto 2025

Il Pulcinella di Quentin Blake nel mare di Pescara è il protagonista del manifesto di Cartoons On The Bay 2025, in programma nella città abruzzese dal 29 maggio al 1° giugno. Il celebre disegnatore, illustratore e scrittore britannico, pilastro della narrativa per l'infanzia di numerose generazioni, riceverà il Pulcinella Career Award.

Nato a Londra nel 1932, ha pubblicato i suoi primi disegni sulla rivista satirica Punch quando aveva 16 anni. Nel corso della sua lunga carriera ha illustrato libri classici, sia per bambini che per adulti, e ha creato personaggi iconici come Mister Magnolia e la signora Armitage. I suoi libri hanno ricevuto premi e riconoscimenti in tutto il mondo vendendo oltre 45 milioni di copie.

Cartoons On The Bay, diretto da Roberto Genovesi, è promosso da Rai e organizzato da Rai Com.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA