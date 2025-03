Calcio: domani il Pescara in anticipo con la Lucchese

La gara della svolta. Quello di domani sera alle 20.30 con la Lucchese, sarà per il Pescara all'Adriatico un match assolutamente da non fallire. Dopo tre mesi e mezzo senza vittorie casalinghe, non si potrà derogare da una vittoria che all'Adriatico manca dal 21 novembre dello scorso anno quando i biancazzurri si imposero per 4-1 con il Milan Futuro. Da quel giorno nessun successo con quattro pareggi e tre battute d'arresto. Ma con i rossoneri toscani bisognerà vincere e battere anche il mal di gol considerando che dopo il 4-1 al Milan Futuro, Cangiano e compagni, dinanzi al pubblico amico hanno realizzato appena tre reti. Silvio Baldini oggi in conferenza stampa ha fatto professione di ottimismo.

"Sono convinto che torneremo sbarazzini come una volta. Credo alla B. La classifica? Avremmo dovuto avere 5 punti in più.

Avete visto alcuni episodi. Ma dobbiamo anche recitare il mea culpa, e cerchiamo ora di recuperare più punti possibili per arrivare al meglio i play off". Resta il rendimento non eccellente all'Adriatico: "Il problema delle gara casalinghe? Nella sconfitta proviamo un dolore molto più grande della gioia che si ha dopo una vittoria. Sappiamo che ci sono dei problemi ma ora dobbiamo cercare di migliorare le nostre cose senza perdere di vista i nostri concetti". Domani saranno Assenti Kraja, Merola e Lonardi. Al centro dell'attacco giocherà Alberti perché Tonin non è al 100%. Questa la formazione: Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Moruzzi: Squizzato, Valzania, Dagass; Cangiano, Alberti, Bentivegna. Alberti.



