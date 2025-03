A fuoco nella notte cinque autocarri a Chieti, indaga la Polizia

È di origine dolosa l'incendio che la notte scorsa ha distrutto tre autocarri, ne ha gravemente danneggiato un quarto e ha lambito un quinto mezzo. L'incendio è divampato intorno a mezzanotte in via Aterno a Chieti Scalo, lungo la strada che porta alla frazione di Brecciarola. I mezzi, di proprietà di privati che li usano per lavoro nella raccolta del ferro e in edilizia, erano parcheggiati ai due lati della strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Squadra Volante della Questura di Chieti e la Polizia Scientifica. I mezzi sono stati sequestrati. Al vaglio degli inquirenti le immagini di una telecamera di videosorveglianza.

Sul fatto indaga la Squadra Mobile della Questura di Chieti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA