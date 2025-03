UilTrasporti, bene collegamento bus Aeroporto Pescara-Molise

Un servizio sperimentale di collegamento bus tra l'Aeroporto di Pescara e il Molise. Se ne è parlato oggi in un riunione nella città abruzzese tra il presidente di Saga, Fraccastoro, il direttore generale, Luca Bruni e vari rappresentanti politici e dirigenziali della Regione Molise.

All'incontro ha partecipato anche Ivan Viglietti, segretario nazionale del Trasporto Aereo per la Uiltrasporti che ha presentato in anteprima alcune novità relative al futuro piano nazionale degli aeroporti sostenendo la proposta di una continuità territoriale attraverso il trasporto pubblico locale, in linea con le necessità di intermodalità definite nel piano stesso.

La Regione Molise nel breve tempo valuterà l'operatività dei voli dell'aeroporto per adattare al meglio le esigenze dei passeggeri molisani e dei turisti in visita nel territorio.

"Data la disponibilità della Sati spa di realizzare il servizio in modalità sperimentale - dichiarano in una nota il segretario nazionale Uiltrasporti Viglietti e il coordinatore del Molise Stefano Marinelli -, l'Abruzzo airport ha assicurato la massima apertura all'accesso degli spazi aeroportuali, al fine di rendere il servizio più accessibile e confortevole per gli utenti. Noi crediamo che promuovere questo servizio, soprattutto in relazione al nuovo piano regionale dei Trasporti, possa migliorare e rendere più efficiente il trasporto pubblico locale in Molise, consentendo anche di reperire risorse finanziarie per compensare i lavoratori del settore che non hanno ricevuto aumenti o integrazioni significativi da tempo".

Inoltre, considerando la crescita dell'operatività dei voli dell'aeroporto pescarese nei prossimi mesi, anche durante la stagione invernale, il sindacato ritiene "essenziale implementare il servizio, tenendo presente le potenzialità di crescita del Pil regionale grazie a flussi turistici, attualmente ridotti".



