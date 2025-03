Minaccia controllore dopo multa a passeggero sul bus, poi fugge

Dopo aver multato un passeggero senza biglietto è stato minacciato da un uomo che viaggiava insieme alla compagna, anche lei sul bus sprovvista del titolo di viaggio. E' accaduto a un controllore a Chieti in servizio su un mezzo della società La Panoramica, che gestisce il trasporto pubblico in città. E non è, purtroppo, il primo episodio del genere, come denuncia il segretario provinciale della Ugl Autoferro, Fabrizio Mancini.

Sulla linea 1, riferisce il sindacalista, il controllore è stato pesantemente minacciato dal passeggero il quale, dopo aver proferito ingiurie e minacce di violenza fisica, è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. "L'episodio non è un caso isolato - dichiara Mancini - ma fa parte di una lunga serie di aggressioni che colpiscono i lavoratori del trasporto pubblico, i quali si trovano a dover fronteggiare non solo il problema dell'evasione tariffaria, ma anche il rischio concreto di subire minacce e violenze. Situazioni del genere evidenziano l'urgenza di adottare misure concrete per garantire la sicurezza di questi lavoratori, come l'installazione di telecamere di sorveglianza, la presenza di agenti di sicurezza a bordo e una maggiore tutela normativa. È fondamentale che aziende e istituzioni collaborino per mettere in atto strategie di prevenzione e protezione, affinché chi lavora non debba temere per la propria incolumità".





