Confindustria, Rainaldi 'sviluppo aree interne è fondamentale'

Un dialogo costruttivo tra grandi aziende e piccole e medie imprese, crescita delle aree interne e una Confindustria autorevole. Sono queste le linee di sviluppo del programma di Ezio Rainaldi, neoeletto presidente di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno, illustrate oggi durante la conferenza stampa di presentazione. "Servono risposte concrete di rilancio, anche attraverso un progetto di infrastrutture adeguato per le aree interne" ha dichiarato.

Al centro della visione di Rainaldi l'esigenza di superare le politiche del contrasto, puntando su progetti che favoriscano sinergie tra il tessuto imprenditoriale locale e le istituzioni.

Tra le priorità del nuovo direttivo c'è il tema dell'energia, una criticità che colpisce duramente anche le aziende del territorio. "La squadra Abruzzo di Confindustria - ha spiegato Rainaldi - deve portare questa problematica all'attenzione della governance nazionale". Presente all'incontro anche il direttore, Francesco De Bartolomeis, che ha illustrato il progetto della Business Academy Excellence. L'iniziativa, frutto della collaborazione tra Confindustria e la Fondazione Osa, punta sulla formazione continua per imprenditori e manager, con l'obiettivo di sviluppare e condividere competenze fondamentali per lo sviluppo delle imprese.

"Le aziende hanno bisogno di personale formato - ha spiegato Rainaldi - e il territorio offre eccellenze come l'Università dell'Aquila e il Gran Sasso Science Institute. E' fondamentale sfruttare al meglio le risorse disponibili". L'attenzione di Confindustria si concentra sui settori strategici della provincia dell'Aquila, tra cui l'industria spaziale, il comparto farmaceutico e la ricerca. Ad affiancare Rainaldi ci saranno i vicepresidenti Lorenzo Mairelli, Matteo Perfetti e Angelo Alloggia, quest'ultimo new entry nella governance di Confindustria L'Aquila.

Nel 2025 Confindustria L'Aquila festeggerà gli 80 anni dalla fondazione. Il 21 aprile sarà organizzato un evento in collaborazione con L'Aquila Capitale della Cultura. Un'occasione per valorizzare il territorio e le sue eccellenze, con la partecipazione dei vertici nazionali dell'associazione.



