Trionfa a concorso in Spagna, gelatiere abruzzese vince Porsche

Conquista il primo premio ad un concorso internazionale di gelato e vince, oltre alla coppa, anche una Porsche. Protagonista è l'abruzzese Antonio Del Villano, titolare della gelateria Passion di San Salvo Marina (Chieti), che si è classificato al primo posto alla 4/a edizione del concorso spagnolo 'Gran Premio del Helado 2025', nella categoria 'Mejor helado de Chocolate'.

Del Villano ha sbaragliato la concorrenza - oltre 800 partecipanti da tutta Europa - battendo anche gelatai molto quotati a livello internazionale. La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi ad Alicante, in Spagna.

Stamani, al Comune di San Salvo, il sindaco Emanuela De Nicolis e l'assessore al Commercio, Carla Esposito, hanno consegnato una targa al gelatiere, come riconoscimento per aver portato in alto il nome di San Salvo a livello nazionale e internazionale.



