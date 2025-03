Setak torna a Pescara e L'Aquila con l'Assamanù Tour

Un'immersione emotiva nelle profondità della propria storia personale, tracciata dalle corde di una chitarra che abbraccia i suoni globali e proietta le radici verso il futuro, dall'Abruzzo all'infinito.

Questo sanno trasmettere le canzoni di Setak, al secolo Nicola Pomponi. Il cantautore originario di Penne (Pescara) ha aggiunto date al suo Assamanù Tour, avviato lo scorso album in omaggio all'ultimo album che gli è valso una Targa Tenco nella categoria 'Miglior disco in dialetto'. "'Assamanù' è un disco che mi ha dato tanto - dice Setak -. Sono felice di portarlo in tour anche quest'anno e di continuare a farmi stupire dalla relazione che hanno le mie canzoni con il tempo che passa".

Dopo aver suonato a Novara, Milano e Roma, Setak sarà giovedì 27 marzo a Napoli al Teatro Bolivar in una serata insieme a Gnut e suonerà in un doppio concerto all'Aquila, all'Auditorium Renzo Piano (11-12 aprile). La prossima attesa tappa è prevista venerdì 21 marzo al Teatro Circus di Pescara. "Lo dico sempre - prosegue il cantautore -, Pescara è la mia prima finestra sul mondo e sono particolarmente emozionato quando si tratta di suonare in questa città a cui sono profondamente legato emotivamente. Inoltre, per me il Circus rappresenta il primo cinema della mia vita e credo lo sia per tutti i pennesi della mia generazione".

"Sarò accompagnato dalla mia band al completo - aggiunge - e inoltre avrò degli amici speciali che mi verranno a trovare sul palco. Sono molto emozionato e non vedo l'ora che la magia di questo tour cominciata con Milano e Roma arrivi a Pescara". Con Setak, saliranno sul palco Nazareno Pomponi alle tastiere, Fabrizio Cesare al basso, Alessandro Chimienti alla chitarra e Emanuele Colandrea, batteria e percussioni. L'apertura della serata, in programma alle 21, è affidata a Marco Scipione.

'Assamanù' completa una trilogia musicale iniziato con il suo acclamato disco di debutto 'Blusanza' nel 2019 e proseguito con 'Alestalè' nel 2021. Un'opera che suggella un percorso interiore che vede ciascun album raccontare le tre fasi più importanti della vita di Setak: infanzia ('Blusanza'), adolescenza ('Alestalè') e infine, oggi, la maturità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA