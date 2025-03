Pallanuoto: Franco Di Fulvio nuovo allenatore del Pescara

Franco Di Fulvio, papà dell'olimpionico e campione del mondo Francesco Di Fulvio, è il nuovo allenatore del Pescara Nuoto & Pallanuoto: per il tecnico pescarese si tratta di un ritorno sulla panchina biancazzurra, dopo l'ultima esperienza durata tre anni, che ha raggiunto il clou con la promozione in Serie A2 nella stagione 2021/2022.

La presidentessa Stefania Scolta e il direttore sportivo Giampiero Lattanzo hanno deciso di affidarsi ad un profilo esperto e conoscitore del mondo biancazzurro, per proseguire una stagione che vede il Pescara al comando del girone 3 del campionato di serie B.

Mister Franco Di Fulvio è già stato presentato alla squadra e questa sera dirigerà il primo allenamento a Le Naiadi. Sabato il debutto in panchina nella sfida interna tra Pescara N&PN e Pol.

Delta, prime due forze del girone.



