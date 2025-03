Ortona, Tribunale cede locali a Comune per uffici polizia locale

Il Commissario straordinario del Comune di Ortona (Chieti), Gianluca Braga, e il presidente del Tribunale di Chieti, Guido Campli, hanno sottoscritto il verbale per la consegna di una porzione del Palazzo di giustizia al Comune di Ortona, al fine di potervi trasferire gli uffici della Polizia Locale insieme ad altri uffici comunali. La cessione di parte della struttura di via Tripoli al Comune di Ortona fa seguito alla Convenzione sottoscritta il 4 marzo 2024 tra il ministero della Giustizia per il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, e il Comune, concernente la cessione in uso dell'intero piano primo seminterrato e una porzione del piano secondo seminterrato dell'edificio sede del Tribunale di Ortona, oltre all'utilizzo di quota parte delle aree esterne.

A questo punto, il Comune potrà procedere all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto di adeguamento dei locali acquisiti in concessione, utilizzando i fondi derivanti dalle economie residue del mutuo contratto con la cassa depositi e prestiti per la realizzazione del tribunale stesso e vincolati a tale scopo.

Si prevede di poter trasferire gli uffici comunali entro la fine dell'anno in corso.



