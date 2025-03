Marsilio, rinvio multe Ue alle case auto era step necessario

"Il rinvio delle multe per le case automobilistiche era uno step necessario e non più ritardabile, lo accogliamo con favore e attendiamo il piano che verrà presentato domani per capire se la Commissione europea accoglierà le altre richieste del settore e delle Regioni con un forte tessuto industriale automotive". Così Marco Marsilio, presidente del gruppo Ecr al Comitato europeo delle Regioni e presidente della Regione Abruzzo, commenta la decisione della Commissione europea di allungare fino a tre anni il periodo entro cui le aziende automobilistiche dovranno adattarsi ai target di emissioni.

"Come già chiesto nella posizione adottata da tutte le regioni d'Europa - aggiunge Marsilio - era necessario dare più tempo alle aziende per adattarsi ai nuovi obiettivi, troppo stringenti in un lasso di tempo breve. La decisione che apprendiamo oggi è proprio quella chiesta da noi già lo scorso ottobre, in cui abbiamo sottolineato l'importanza di allungare i tempi per le aziende, annullare le multe e consentire al settore di riprendersi da un periodo di crisi puntando su competitività e tutelando milioni di posti di lavoro".

Marsilio conclude affermando che "il prossimo passaggio riguarda quello della neutralità tecnologica. Anche questo punto è la posizione adottata dal Comitato europeo delle Regioni che ha chiesto di aprire ad altre tecnologie, come gli e-fuels e i biocarburanti, settori in cui diversi Stati europei sono avanzati e che possono contribuire meglio e più in fretta al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione".



