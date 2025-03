Eccidio Limmari, nuova battaglia legale per i risarcimenti

Al via una nuova battaglia legale per i risarcimenti legati all'eccidio di Pietransieri, frazione di Roccaraso, che costò la vita a 128 civili inermi il 21 novembre 1943: a promuovere l'iniziativa è Aurelio Di Vitto, uno dei parenti delle vittime. Nel bosco dei Limmari furono uccise 60 donne, 34 bambini e molti anziani.

"I risarcimenti per la strage ottenuti grazie al Pnrr e alle cause contro lo Stato tedesco, dovevano portare giustizia alle famiglie delle vittime. Invece, hanno creato divisioni e ingiustizie", sostiene Di Vitto che nella strage nazista ha perso la madre e la zia.

"Molte famiglie, tra cui la mia, sono state escluse dal risarcimento, mentre il Comune di Roccaraso si è costituito parte civile ottenendo oltre 1.600.000 di euro, senza garantire un'equa distribuzione. Questo ha portato a tensioni e litigi tra le famiglie di Pietransieri, che invece avrebbero dovuto essere unite in questa battaglia", prosegue il promotore dell'iniziativa, secondo il quale non tutte le vittime sono state conteggiate negli elenchi ufficiali e, di conseguenze, almeno 60 famiglie sono state escluse dai finanziamenti.

Agli eredi delle 128 vittime andranno 15 milioni di euro. Al momento i risarcimenti sono stati riconosciuti solo per il Comune di Roccaraso e una parte delle famiglie delle vittime. I giudici della Corte d'Appello avevano quantificato i risarcimenti dopo il via libera della Corte di Cassazione che, a fine novembre, aveva deciso che "le richieste di risarcimento possono essere evase anche in maniera individuale e non per forza collegiale".



