Centro formazione di E-Distribuzione inaugurato a Isernia

E-Distribuzione continua a investire in sicurezza e formazione: a Isernia, in località Acqua Solfa sulla SS 17, è stato inaugurato il Centro di formazione e addestramento delocalizzato, un'infrastruttura dedicata alla formazione dei tecnici del Molise e delle Province limitrofe della Campania, del Lazio e dell'Abruzzo, con sessioni di formazione teoriche ed esercitazioni pratiche in condizioni estremamente realistiche, e alla sicurezza con l'obiettivo di intensificare l'alternanza delle sessioni formative a quelle pratiche e di ridurre gli spostamenti sul territorio.

In occasione dell'inaugurazione alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Isernia Piero Castrataro e i responsabili di E-Distribuzione Enrica Irene Sanguedolce (Macroarea Centro), Ettore Caruso (Area Operativa Regionale Abruzzo, Marche e Molise) e Pasquale Angelini (Affari Istituzionali Abruzzo e Molise Enel Italia), è stata effettuata una prima attività dimostrativa che ha riguardato la sostituzione di un isolatore su una linea in conduttori nudi.

"L'avvio dell'operatività dell'Area di addestramento di Isernia - ha spiegato il Responsabile Unità Territoriale Molise di E-Distribuzione Alberto Francesco Cosmai - ci consente di intensificare anche nel Molise i valori imprescindibili della sicurezza e della formazione continua dei nostri tecnici, requisiti imprescindibili per risposte sempre più immediate alle esigenze del territorio e della collettività. Nel Centro contiamo di formare oltre 200 tecnici per un totale di mille ore di formazione erogabile all'anno".

Con un'estensione complessiva di oltre 900 metri quadrati, il Centro è dotato di diverse tipologie di impianti al fine di rappresentare tutte le casistiche presenti sulle infrastrutture di distribuzione e permettere una realistica simulazione di interventi e manovre sugli stessi. Un ambiente all'avanguardia, studiato per garantire percorsi formativi integrati e simulazioni realistiche degli impianti, unendo teoria e pratica per preparare al meglio il personale sul territorio.

"Ringrazio E-Distribuzione a nome di tutte le imprese molisane e di Confindustria Molise - ha dichiarato il vicepresidente di Confindustria Molise - Mauro Natale - per aver scelto la nostra Regione come sede di questo centro formativo di eccellenza. Un segnale di grande attenzione per il nostro territorio che consolida un rapporto tra E-Distribuzione e il sistema imprenditoriale che dura da anni. Formazione continua e formazione sulla sicurezza sono due pilastri su cui si fonda la cultura delle nostre aziende e dove E-Distribuzione ne è la dimostrazione. Questo centro rappresenta un punto di riferimento per tutto il nostro sistema imprenditoriale". L'area esterna ospita installazioni tecniche specifiche per l'addestramento sul campo: una linea MT in conduttori nudi su sostegni, una MT in cavo elicord e due linee BT. Gli operatori possono così esercitarsi in un ambiente che replica fedelmente le condizioni operative reali.



