Cadavere trovato in locale serbatoio dell'acquedotto a Filetto

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina a Filetto (Chieti) in un fabbricato che ospita il serbatoio dell'acquedotto. A scoprirlo, nel corso di controlli di routine, e ad allertare le forze dell'ordine è stato un operaio della Sasi, la Società abruzzese per il servizio idrico integrato. Si tratterebbe di un cittadino romeno senza fissa dimora che alcuni residenti hanno raccontato di non aver più visto negli ultimi tempi. Sul posto i Carabinieri di Guardiagrele, i Vigili del fuoco di Ortona e il pm della Procura di Chieti Giancarlo Ciani.



