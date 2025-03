Tribunali periferici, Marsilio convoca riunione all'Aquila il 10

Accogliendo la richiesta del Coordinamento per la Salvaguardia dei Tribunali abruzzesi, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha convocato una riunione all'Aquila, a Palazzo Silone, per lunedì prossimo, 10 marzo alle ore 16.30. All'incontro sono stati invitati i sindaci di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e i presidenti degli Ordini degli avvocati per affrontare il futuro dei tribunali periferici e le strategie da mettere in campo.

"La questione dei tribunali rimane un punto importante dell'agenda di lavoro della Regione Abruzzo e dei nostri rappresentanti in Parlamento. L'incontro servirà per delineare le opportune azioni di difesa dei nostri tribunali", ha dichiarato Marsilio.



