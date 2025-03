Nuovi riconoscimenti a Parigi per Apicoltura Finocchio

Terzo anno consecutivo di partecipazione e nuova doppietta dell'Apicoltura Luca Finocchio di Tornareccio (Chieti) al concorso internazionale Piha - Paris international honey awards.

I prodotti della Apicoltura Luca Finocchio hanno conquistato il Platinum award per il miele di Acacia e il Gold award per il miele Millefiori Montagne d'Abruzzo nello speciale packaging a forma di orsetto, confermandosi così come l'unica azienda italiana premiata.

"Il Millefiori Montagne d'Abruzzo prodotto a Pescocostanzo - sottolinea Luca Finocchio che da oltre cinquanta anni produce un miele premiatissimo in tutto il mondo - ha ottenuto il marchio 'bear friendly': un dolce impegno per la tutela dell'orso bruno marsicano. Il marchio ci è stato attribuito dal Parco nazionale della Majella, insieme al Wwf Italia, nell'ambito del progetto europeo Life ArcProm. Ogni vasetto del nostro Millefiori Montagne d'Abruzzo è la testimonianza del nostro impegno a scegliere pratiche che vanno a sostenere e tutelare il Parco Nazionale della Maiella e la presenza stabile e duratura dell'orso bruno al suo interno".

Si susseguono le selezioni, aumentano le nazioni in gara - quest'anno erano ventuno rispetto alle diciannove del 2024 - ma il risultato è sempre a favore del magnifico miele abruzzese.

Il Piha - Paris international honey awards utilizza un sistema di assegnazione dei premi particolarmente selettivo in quanto il metodo è "alla cieca", una valutazione, cioè, che non permette ai giurati nessuna possibilità di riferimento al packaging né, ovviamente, al nome dell'azienda.

A ogni prodotto viene assegnato un numero di codice per assicurarne la tracciabilità. Ogni giudice effettua una analisi organolettica del prodotto che valuta.



