Iss, in Abruzzo il 34,4% della popolazione è in sovrappeso

In Abruzzo il 34,4% della popolazione è in sovrappeso, dato che colloca la regione al quinto posto della classifica nazionale, dopo Basilicata (39,1%), Campania (38,8%), Puglia (37,1%) e Calabria (35,7%). Il 10,5% degli abruzzesi, inoltre, è obeso. E' quanto emerge dal report dell'Istituto Superiore di Sanità che, alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Obesità, celebrata domani, illustra i dati riferiti dal sistema di sorveglianza Passi per il biennio 2022-2023 relativi a peso e altezza della popolazione tra i 18 e i 69 anni.

I numeri abruzzesi sono superiori alla media italiana: a livello nazionale, infatti, risulta sovrappeso il 32,7% della popolazione, mentre il 10,4% è obeso. Gli abruzzesi in eccesso ponderale a cui viene consigliato di perdere peso sono pari al 34,7% della popolazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA