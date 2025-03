Dipendenze e sicurezza stradale, incontro all'Aquila

Il tema della sicurezza stradale è al centro del secondo appuntamento dell'iniziativa culturale 'Tra disagio e realtà: il dramma delle dipendenze', organizzata dall'associazione culturale Novecento e sostenuta dalla Provincia dell'Aquila. L'iniziativa, rivolta agli studenti del comprensorio provinciale, è in programma mercoledì 5 marzo, alle 10, nella sala Ance all'Aquila. Al centro della giornata il tema della sicurezza stradale, un argomento tristemente noto per i numeri significativi in termini di vittime, spesso giovani.

"La sicurezza sulle strade è una priorità fondamentale per la nostra comunità, soprattutto per i giovani, che rappresentano il nostro futuro - ha spiegato il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso - Iniziative come quella di mercoledì sono cruciali per sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole e alla consapevolezza dei rischi. Come Provincia siamo impegnati da sempre a promuovere la cultura della prevenzione, affinché ogni vita possa essere protetta e ogni strada possa diventare un luogo più sicuro".

La giornata sulla sicurezza stradale vedrà anche la partecipazione della Fondazione Carispaq. L'introduzione dell'iniziativa sarà affidata a Giovanni Chilante di Novecento.

Seguirà la proiezione del film 'Young Europe' di Matteo Vicino (Italia, 2013), prodotto dalla Polizia di Stato, con la partecipazione di Emanuela Tizzani della Direzione centrale della Polizia di Stato.

Al termine del film, gli studenti potranno incontrare l'attore Riccardo Lionelli e ascoltare la testimonianza di Erina Panepucci, madre di Giuseppe Magnifico, vittima di un incidente stradale, che rappresenterà l'associazione Lorenzo Guarneri Onlus.



