Consiglio Abruzzo: la settimana politica all'Emiciclo

La settimana politica all'Emiciclo si apre con la seduta della Commissione Politiche Europee in programma domani, martedì 4 marzo 2025 alle ore 10 all'Aquila. Due progetti di legge, di iniziativa della Giunta regionae, all'ordine del giorno: "Partecipazione all'Associazione European Chemical Regions Network" e "Modiche alla legge regionale 31 luglio 2018 n.23 - Testo unico in materia di Commercio".

La Commissione consiliare Territorio è convocata per le ore 11, con il seguente ordine del giorno: progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi; progetto di legge, iniziativa consiliare (Campitelli), che riguarda Disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive. Alle ore 13 è in programma la Conferenza dei Capigruppo.

Alle ore 15 si riunirà la Commissione Sanità per esaminare le seguenti risoluzioni: a firma del consigliere D'Addazio "Sostegno a favore dei diritti umani e della democrazia in Venezuela"; a firma del consigliere Prospero "Espressione di gratitudine ed encomio nei confronti di Giovanni Caravelli, per il suo contributo straordinario alla sicurezza nazionale ed internazionale e per aver reso onore alla nostra terra abruzzese"; a firma del consigliere Monaco "Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni"; in programma le audizioni del Direttore generale Asl n. 1, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in merito alla predisposizione del piano di rientro con particolare riferimento a: situazione debitoria con la struttura ex onpi di L'Aquila - Aggiornamento stato dell'arte RSA Montereale - Mancato pagamento fatture della società che forniscono i servizi di manutenzione e pulizia della Asl n.1. In esame anche il progetto di legge, iniziativa popolare, "Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019".

La Commissione di Vigilanza è convocata in seduta straordinaria per giovedì 6 marzo 2025 alle ore 10, con i seguenti temi all'ordine del giorno: aggiornamento piano di sviluppo Aeroporto d'Abruzzo e lavori allungamento della pista (audizioni: Giorgio Fraccastoro, presidente Saga); Avvio procedure di dislocazione e sgombero di attività e cose dal corpo C e dei nodi B/C dell'Ospedale "SS. Annunziata" di Chieti (audizioni: Liborio Stuppia, Rettore Università "G.

d'Annunzio"; Diego Ferrara, Sindaco di Chieti; Mauro Palmieri, Direttore generale Asl 02); Raddoppio ferroviario Pescara Roma - prosecuzione audizioni: Moriondo Santoro, Sindaco di Popoli, Simone Palozzo, Sindaco di Rosciano; Riziero Zaccagnini, Sindaco di Tocco da Casauria; Agapito Grossi, Sindaco di Bolognano; Giorgio De Luca, Sindaco di Manoppello; Katia Colalongo, Comitato Comferr; Marco Blasioli, Amministratore unico Orsini & Blasioli; Andrea di Biase, Legale rappresentante Goldengas; Situazione recupero credito prenotazioni Cup Asl 01 (audizioni: Ferdinando Romano, Direttore Asl, Nicoletta Verì, Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo; Emanuela Grimaldi, Direttrice dipartimento Sanità della Regione Abruzzo; Pierluigi Cosenza, Direttore Asr; Pierluigi Biondi, Presidente Comitato Ristretto dei Sindaci per la Sanità dell'Aquila; Francesco Marrelli, Segretario Provinciale Cgil L'Aquila; Asl di Teramo - tempi liste d'attesa per erogazione prestazioni medico sanitarie (audizioni: Nicoletta Verì, Emanuela Grimaldi; Maurizio Di Giosia, Direttore Generale Asl 04; Maurizio Brucchi, Direttore Sanitario Asl 04; Alessandro Grimaldi, Segretario Regionale Anaao Assomed; Guevar Maselli, Segretario Provinciale di Teramo Anaao Assomed); Appalto di Servizi Assistenza Domiciliare Integrata Asl 02 e Asl 04 (audizioni: Donato Cavallo, Direttore Generale Areacom e Maurizio Di Giosia).



