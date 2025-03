Carenza personale Dipartimento Cuore Chieti, rassicurazioni Asl

Dopo l'ultima segnalazione della Cisl Medici riguardo le criticità sull' improvvisa carenza di personale afferente al Dipartimento Cuore della Asl di Chieti-Lanciano-Vasto, il neo direttore generale, Mauro Palmieri, ha "prontamente affrontato la problematica inerente alla mancata stipula dei contratti dei neo-specialisti, raggiungendo un'intesa fondamentale e strategica a contemperare le esigenze assistenziali dell'azienda, spalmandole sui tre ospedali, con quelle dei giovani professionisti, scongiurando in tal modo il rischio di scopertura dei servizi cardiologici aziendali di UTIC e PS dei tre presidi ospedalieri della Asl". A renderlo noto è il segretario generale della Cisl Medici Abruzzo Molise, il dottor Carlo Capparuccia.

"Un primo atto - spiega Capparuccia - quello del neo direttore generale, importante e assolutamente tempestivo dell'impegno assunto dal dottor Palmieri per preservare e migliorare i servizi sanitari locali, mediante un confronto costruttivo tra la Direzione Generale e la Dirigenza Medica. Un segnale questo incoraggiante e ben augurante, che testimonia la ferma volontà dell'azienda di investire non solo sulle infrastrutture, ma anche sulle risorse umane, binomio fondamentale per rispondere alle esigenze assistenziali e di cura della popolazione abruzzese".

La Cisl Medici coglie l'occasione per augurare un buon lavoro al nuovo dg Palmieri, "certi di una proficua collaborazione della attuale Direzione Generale con le Organizzazioni Sindacali".



