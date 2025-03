Bcc Roma, impieghi per oltre 1 miliardo in Abruzzo e Molise

In Abruzzo e in Molise i finanziamenti a imprese e famiglie arrivano a 1,05 miliardi di euro, mentre la raccolta allargata ha raggiunto quota 1,5 miliardi al 31 dicembre 2024. I dati sono emersi ieri durante la prima delle tre riunioni locali di Bcc Roma riservate ai soci abruzzesi e molisani, che si è tenuta all'Aquila alla presenza di circa 350 persone. Le prossime due riunioni si terranno ad Avezzano il 9 marzo e a Castel di Sangro il 13 marzo, sempre in provincia dell'Aquila.

Nel 2024 i Comitati Locali dei Soci Bcc Roma operanti in Abruzzo e Molise hanno erogato 283mila euro a fondo perduto, dei quali circa 152mila euro sono stati donati per attività di beneficenza a parrocchie, enti di volontariato, associazioni impegnate nel sociale e circa 131mila euro sono stati invece erogati per eventi sportivi, culturali e di promozione del territorio. I soci abruzzesi e molisani della Bcc di Roma sono più di 8mila.

"Abbiamo alle spalle un 2024 importante - ha detto il presidente Maurizio Longhi - con traguardi significativi sul piano dei risultati gestionali e con una solidità patrimoniale non solo confermata, ma ulteriormente rafforzata, anche a seguito dell'unione con la Bcc dell'Agro Pontino. Adesso siamo impegnati per dare ulteriormente corpo al servizio che offriamo a famiglie e piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale dei territori nei quali operiamo".

Il direttore generale Gilberto Cesandri ha illustrato il positivo andamento della Banca in tutte le Regioni nelle quali è presente. Al 31 dicembre 2024 Bcc Roma può infatti contare su una raccolta allargata di 17,5 miliardi (+13,4%) e impieghi alla clientela per 11 miliardi (+7,4%). La Banca vanta inoltre 1,33 miliardi di fondi propri e un Cet1 pari al 25,7%, largamente superiore ai requisiti prudenziali richiesti.

In Abruzzo si chiuderà il ciclo delle undici riunioni locali con cui la Banca sta incontrando i soci delle regioni nelle quali opera (oltre all'Abruzzo, il Lazio, il Molise e il Veneto). Le riunioni stanno scandendo il percorso che porterà Bcc Roma verso l'assemblea sociale prevista per maggio 2025.





