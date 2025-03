A Pescara la mostra sugli orrori della guerra

E' stata presentata a Pescara, nella Maison des Arts | Fondazione Pescarabruzzo, la mostra regionale del Csv Abruzzo 'Ets 1914: Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale'.

Un'esposizione che trae ispirazioni da varie fonti tra cui una frase di Richard D. Winters: "La guerra tira fuori il peggio e il meglio delle persone, le guerre non rendono grandi gli uomini ma fanno emergere la grandezza negli uomini buoni. La guerra è romantica solo per coloro che sono lontani dai suoni e dal tumulto della battaglia".

"Questa frase - ha detto il curatore Antonio Besana - può essere la sintesi dei contenuti della mostra che racconta di una tregua. Quella avvenuta sul fronte delle Fiandre, in Belgio, la notte di Natale del 1914. Una tregua che non è stata decisa dai grandi comandi ma dai soldati che si trovavano nelle trincee".

L'esposizione itinerante, resterà allestita dal 3 al 16 marzo a Pescara (nella Maison des Arts in corso Umberto I, 87) e poi dal 19 al 25 marzo a Chieti (nell'androne del palazzo della Provincia, corso Marrucino, 97), dal 28 marzo al 4 aprile a Teramo (nell'ufficio Iat e Casa del patto per la lettura del Comune, via Carducci, 17), dal 10 al 16 aprile a Sulmona (L'Aquila - nel polo museale civico diocesano Santa Chiara, piazza Garibaldi).

"In un contesto mondiale in cui la pace è minacciata e molte persone vivono senza conoscerla - scrivono gli organizzatori - la mostra si propone di stimolare la memoria di eventi come la Tregua di Natale, affinché atti di coraggio e solidarietà non rimangano confinati nella storia, ma diventino esempi da seguire per affrontare le ingiustizie contemporanee, promuovendo i valori della solidarietà e della resistenza morale". Alla presentazione, oltre al curatore Besana, hanno partecipato il presidente del Csv Abruzzo Ets, Casto Di Bonaventura; il presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio, il coordinatore della delegazione territoriale di Pescara del Csv Abruzzo, Lorenzo Di Flamminio. Hanno portato i propri saluti il sindaco di Pescara, Carlo Masci; la sindaca di Spoltore, Chiara Trulli; il prorettore dell'università Gabriele d'Annunzio, Tonio Di Battista; il professor Antonio Di Sante dell'Ufficio scolastico regionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA