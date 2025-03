Presidente Odg Abruzzo, 'da Baldini atteggiamento fuori luogo'

"Ci sono domande che possono risultare scomode, ma questo è il lavoro del giornalista, così come per un allenatore di calcio è rispondere senza scivolare nervosamente in cadute di stile. Sottolineare come inopportuna una domanda di un giornalista, citandolo in conferenza stampa, con nome e cognome, in assenza del collega, sicuramente è un atteggiamento fuori luogo". Lo afferma il presidente dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta, in relazione alla conferenza stampa dell'allenatore del Pescara Calcio, Silvio Baldini, al termine della partita di ieri contro la Spal.

"Se ogni volta che viene sollevato un tema delicato lo si liquida come domanda inopportuna, con relativi frizzi e lazzi - conclude Pallotta - si corre il rischio di trasformare le conferenze stampa in monologhi, se non addirittura in avanspettacolo".



